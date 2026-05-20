PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß nach Spurwechsel

Jena (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich des Angers zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Gegen 15:28 Uhr wechselte der Fahrer eines Pkw offenbar aufgrund fehlender Ortskenntnis langsam die Fahrspur. Ein von hinten herannahender Motorradfahrer bemerkte den Spurwechsel zu spät und versuchte noch auszuweichen. Eine Kollision konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur genauen Höhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Unbefugtes Betreten eines Grundstücks - Tatverdächtiger gestellt

    Jena (ots) - Ein 47-jähriger Mann sorgte am späten Dienstagabend in der Hegelstraße in Jena für einen Polizeieinsatz. Gegen 23:50 Uhr betrat der Mann widerrechtlich ein nicht öffentlich zugängliches Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Tatverdächtige über einen Carport sowie eine unverschlossene Tür auf das Gelände. Dort begab er sich zu ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch in Souterrainwohnung - Hund schlägt Täter in die Flucht

    Jena (ots) - In der Okensstraße in Jena kam es am späten Dienstagabend zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Gegen 23:45 Uhr bemerkte eine 29-jährige Bewohnerin einer Souterrainwohnung verdächtige Geräusche an einem Oberlichtfenster ihrer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine bislang unbekannte Person, über das Fenster in die Wohnung einzusteigen. ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 15:07

    LPI-J: Zeugen gesucht

    Jena (ots) - Im Tatzeitraum vom 30.04.2026, 00:00 Uhr bis zum 02.05.2026, 20:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Hermann-Löns-Straße in Jena und verschafften sich hier gewaltsam Zugang zu einem Objekt des Jenaer Nahverkehrs. Derzeit liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen und/ oder Fahrzeugen getätigt haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena (03641 - 81 0, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren