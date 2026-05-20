Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß nach Spurwechsel

Jena (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich des Angers zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Gegen 15:28 Uhr wechselte der Fahrer eines Pkw offenbar aufgrund fehlender Ortskenntnis langsam die Fahrspur. Ein von hinten herannahender Motorradfahrer bemerkte den Spurwechsel zu spät und versuchte noch auszuweichen. Eine Kollision konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur genauen Höhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.

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