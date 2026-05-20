Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angebrannte Pizza löst Feuerwehreinsatz aus

Saale-Holzland (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder sorgte am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus Am Stadion in Hermsdorf für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nachbarn hatten gegen 20:53 Uhr den Rauchmelder wahrgenommen und zudem Brandgeruch festgestellt. Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür schließlich beschädigungsfrei und konnten schnell Entwarnung geben: Weder Flammen noch Rauch waren feststellbar. Ursache des Einsatzes war eine im Ofen vergessene und angebrannte Pizza. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Die Wohnung wurde anschließend wieder verschlossen. Sachschaden entstand nicht.

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