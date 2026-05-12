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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 26-Jähriger nach Messerattacke festgenommen

Osnabrück (ots)

Seit Montag fahndet die Polizei nach einem 26-jährigen Mann, der am Montagmorgen an der Natruper Straße in Osnabrück eine junge Frau mit einem Messer attackiert hatte.

Der Mann wurde am Dienstagabend festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Am Montagmorgen hatte der polizeibekannte 26-Jährige die Frau zunächst bedroht und gezwungen, in sein Auto einzusteigen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung fügte der Mann der Frau unter anderem mehrere Stichverletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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