Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht in der Kleiststraße - Radfahrerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 13 Uhr in der Kleiststraße in Osnabrück zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine Radfahrerin die Kleiststraße aus Richtung Schlagvorder Straße kommend. Die Frau beabsichtigte, die Unterführung in Richtung Buersche Straße zu passieren und fuhr langsam in diese ein. Aus der Unterführung kam ihr eine Fußgängerin entgegen. Die Radfahrerin wich daraufhin zur Seite aus, um der Fußgängerin Platz zu machen.

Im selben Moment wurde die Radfahrerin von einem mit zwei Personen besetzten E-Scooter überholt. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem E-Scooter und der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden. Auch die beiden Personen auf dem E-Scooter stürzten.

Die Besatzung des E-Scooters entschuldigte sich zunächst bei der Radfahrerin, setzte ihre Fahrt anschließend jedoch fort, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Die entgegenkommende Fußgängerin kümmerte sich derweil um die leicht verletzte Radfahrerin.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Personen auf dem E-Scooter machen können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder 0541/327-2533 zu melden.

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