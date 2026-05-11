Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B65 - Vier Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag kam es auf der Mindener Straße (B65) zwischen Bad Essen und Preußisch Oldendorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines BMW gegen 10.45 Uhr die B65 aus Richtung Bad Essen kommend in Fahrtrichtung Preußisch Oldendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Beide Fahrzeuge waren jeweils mit zwei Personen besetzt. Nach derzeitigem Stand wurden alle vier Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge musste die B65 für etwa fünf Stunden voll gesperrt werden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens war ein spezialisiertes Team des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizei Osnabrück an der Unfallstelle im Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls dauern an.

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