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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Oldtimer gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Beim Anblick des Fahrzeugs schnalzen Auto-Liebhaber mit der Zunge: Nun wurde der hellblaue Opel-Olympia vom Hof des Eigentümers in Bad Laer gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Auto im Zeitraum von Samstag (23 Uhr) bis Sonntag (6 Uhr) vom Hof in Bad Laer-Hardensetten entwendet. Der hellblaue Opel-Olympia (Erstzulassung: 1951) trug zuletzt das Kennzeichen OS-QQ 40H.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05421/93128-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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