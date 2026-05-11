Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Oldtimer gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Beim Anblick des Fahrzeugs schnalzen Auto-Liebhaber mit der Zunge: Nun wurde der hellblaue Opel-Olympia vom Hof des Eigentümers in Bad Laer gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Auto im Zeitraum von Samstag (23 Uhr) bis Sonntag (6 Uhr) vom Hof in Bad Laer-Hardensetten entwendet. Der hellblaue Opel-Olympia (Erstzulassung: 1951) trug zuletzt das Kennzeichen OS-QQ 40H.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05421/93128-0 zu melden.

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