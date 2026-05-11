Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/OT Hellern: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In eine Bäckereifiliale an einem Verbrauchermarkt im Bereich der Töpferstraße /Lengericher Landstraße brachen bislang unbekannte Täter zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten die Ladenräume gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lengericher Landstraße, der Töpferstraße oder den umliegenden Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

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