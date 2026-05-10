Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Polizei ermittelt wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens- Motorrad flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Osnabrücker Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle ein auffällig fahrendes Motorrad auf. Das Fahrzeug war zunächst in Richtung Hilter a.T.W. unterwegs.

Die Polizeibeamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Motorrades und gaben dem Fahrer mittels Anhaltesignal "Stopp Polizei" sowie unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn deutliche Haltezeichen. Der Motorradfahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort.

Im weiteren Verlauf wendete das Motorrad und fuhr zurück in Richtung Zentrum von Bad Rothenfelde. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt im Bereich der Salinen fort. Dort verlor die Streifenwagenbesatzung das Motorrad schließlich aus den Augen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad oder dem Fahrer geben können, sich bei der Polizei Dissen unter der Telefonnummer 05421/931280 zu melden.

Das Motorrad wurde wie folgt beschrieben:

Supermoto / Enduro

rechteckig wirkender Endschalldämpfer auf der rechten Fahrzeugseite

schwarz-weiße Verkleidung

Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

männlich

helle Hose

dunkle Jacke

Enduro-Helm mit Brille

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