PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Wellingholzhausen: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag kam es zwischen 18:00 Uhr und 22:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Vessendorfer Straße im Meller Ortsteil Wellingholzhausen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Vessendorfer Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Melle unter 05422/9226-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren