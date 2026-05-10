Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Wellingholzhausen: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag kam es zwischen 18:00 Uhr und 22:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Vessendorfer Straße im Meller Ortsteil Wellingholzhausen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Vessendorfer Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Melle unter 05422/9226-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell