Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruchdiebstahl in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 11:30 Uhr, kam es im Kanonenweg zu einem Einbruchdiebstahl in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Kellerbereichen des Mehrparteienhauses und suchten dort gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Unbekannten mit Diebesgut das Gebäude in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kanonenwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder unter 0541/327-2115 zu melden.

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