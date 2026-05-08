PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruchdiebstahl in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 11:30 Uhr, kam es im Kanonenweg zu einem Einbruchdiebstahl in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Kellerbereichen des Mehrparteienhauses und suchten dort gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Unbekannten mit Diebesgut das Gebäude in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kanonenwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder unter 0541/327-2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 11:15

    POL-OS: Hasbergen: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw - Zwei verletzten Personen

    Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf der Osnabrücker Straße in Hasbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin eines VW Polo die Osnabrücker Straße aus Richtung Natrup-Hagen kommend. Zur Unfallzeit beabsichtigte sie offenbar, ein vor ihr ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 11:00

    POL-OS: Osnabrück: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

    Osnabrück (ots) - Großeinsatz am frühen Mittwochmorgen an der Bramscher Straße in Osnabrück: In einem Mehrparteienhaus war um kurz nach vier Uhr in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich in der brandbetroffenen Wohnung eine 47-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann auf. Beide und die weiteren Bewohner der anderen Wohnungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren