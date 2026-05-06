Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Osnabrück (ots)

Großeinsatz am frühen Mittwochmorgen an der Bramscher Straße in Osnabrück: In einem Mehrparteienhaus war um kurz nach vier Uhr in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich in der brandbetroffenen Wohnung eine 47-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann auf. Beide und die weiteren Bewohner der anderen Wohnungen konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Drei Bewohner verletzten sich leicht und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile. Durch das Feuer wurden jedoch die brandbetroffene Wohnung und Teile des Daches erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf etwa 100.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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