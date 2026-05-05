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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Lüstringen: Albtraum in den eigenen vier Wänden - Hausbewohnerin trifft auf Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend hat eine 58-jährige Hausbewohnerin in Osnabrück eine Begegnung erlebt, die sie so schnell nicht vergessen dürfte. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Haus an der Waldstraße zurückkehrte, traf sie im Inneren nicht etwa auf Bekannte oder Familienangehörige, sondern auf einen Einbrecher. Der Kriminelle hatte sich zuvor gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft. Während die Frau noch im Haus war, durchsuchte der Täter bereits mehrere Räume im Erdgeschoss und Obergeschoss und machte sich an Schränken und Behältnissen zu schaffen. Als die Bewohnerin den Einbrecher schließlich entdeckte, ergriff dieser sofort die Flucht.

Beschrieben wird der Täter als etwa 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren. Auffällig war eine weiße FFP2-Maske sowie eine gelbe ärmellose Warnweste.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Waldstraße am Samstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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