Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W./Borgloh: Angriff auf Polizeibeamte - Zwei Polizisten leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagabend ist es in der Kirchstraße zu einem Polizeieinsatz wegen familiärer Streitigkeiten gekommen. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen 18.50 Uhr meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei und gab an, dass ihr Bruder trotz eines vorherigen Polizeieinsatzes erneut vor ihrer Wohnanschrift auftauchte. Zwischen den Geschwistern kam es wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen. In diesem Zusammenhang soll der Mann seine Schwester auch bedroht haben.

Die Beamten trafen kurze Zeit später ein und forderten den 45-Jährigen mehrfach auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Dem kam er jedoch nicht nach. Stattdessen verhielt er sich zunehmend aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Als die Beamten den Platzverweis durchsetzen wollten, leistete der Mann Widerstand. Er ging dabei körperlich auf einen 26-jährigen Beamten zu und traf ihn im Gesichtsbereich, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Außerdem schlug er mehrfach in Richtung des Beamten. Eine 28-jährige Polizeibeamtin wurde im weiteren Verlauf ebenfalls leicht verletzt, als sie versuchte, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Der Mann wurde anschließend zur Polizeidienststelle gebracht. Auf Anordnung eines Richters wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde der Mann in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen den 45-Jährigen wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

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