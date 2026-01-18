Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubdelikt zum Nachteil älterer Personen

Gelsenkirchen (ots)

Am 16. Januar 2026, gegen 16:00 Uhr wurde das geschädigte Ehepaar (beide 86 Jahre alt) durch den unbekannten Tatverdächtigen an der Wohnanschrift in Gelsenkirchen-Rotthausen aufgesucht. Unter dem Vorwand, einen zum Verkauf stehenden Teppich abholen zu wollen, sowie die Toilette zu benutzen, verschaffte sich der unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu den Räumlichkeiten und gelangte in einem unbeobachteten Moment in das Schlafzimmer der Eheleute. Als die Geschädigten den Tatverdächtigen aus diesem herauskommen sahen und zur Rede stellten, wurde die vor dem Tatverdächtigen stehende Ehefrau durch diesen zu Boden gestoßen, sodass er aus der Wohnung flüchten konnte. Durch den Sturz zog die Geschädigte sich eine Verletzung am Arm zu. Zuvor erbeutete der Unbekannte aus dem Schlafzimmer Bargeld in Höhe von 1400 Euro.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, zwischen 30-40 Jahre alt, ca. 1,70 m-1,85 m groß, schlanke Statur, osteuropäischer Phänotypus, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, blauer Hose und Cappie.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, können sich telefonisch unter 0209/365-8120 oder -8240 (K-Wache) melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell