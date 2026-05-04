Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Ueffeln: Baustellen-Ampel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Zeugen, der beobachtet haben könnte, wie ein weißer Lkw mit Anhänger am vergangenen Mittwoch (29. April) gegen 15.10 Uhr eine Baustellen-Ampel auf der Hauptstraße in Bramsche-Ueffeln beschädigt hat.

Dieser Zeuge hat einen vor Ort befindlichen Bauarbeiter über den erwähnten Vorfall informiert. Die beschädigte Ampel (auslaufende Flüssigkeit, Lackabrieb) war zu diesem Zeitpunkt aber bereits wieder aufgestellt worden. Die Polizei sucht den beschriebenen Zeugen oder weitere Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können: Telefon 05461/9453-0.

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