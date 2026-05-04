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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Sachbeschädigung an Turnhalle - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen beschädigten Unbekannte das Dach einer Turnhalle in der Straße "Im Hülsen". Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die Täter über ein Gerüst Zugang zum Dach der Sporthalle. Dort perforierten sie die Dachbahnen an mehreren Stellen mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand. In der Folge kam es nach einem Regenschauer zum Wassereintritt in das Gebäude. Dadurch entstand im Inneren der Turnhalle ein erheblicher Schaden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Zusätzlich wurden an der Außenfassade der Halle Farbschmierereien festgestellt. Diese zeigen die Buchstabenkombination "SC OG".

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Turnhalle beobachtet haben oder Hinweise zu den Farbschmierereien geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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