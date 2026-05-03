Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: A1: Stundenlange Vollsperrung nach Lkw-Unfall - Geduldsprobe für die Verkehrsteilnehmer

Osnabrück (ots)

Auf eine harte Geduldsprobe wurden am Samstag die Verkehrsteilnehmer auf der A1 gestellt. Zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen (Fahrtrichtung Münster) hatte ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. In der Folge musste der Streckenabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Lkw um kurz nach 9 Uhr zunächst mit der Außenschutzplanke. Danach schleuderte der Sattelzug zurück und durchbrach die Mittelschutzplanke. Die Mittelschutzplanke ragte anschließend auch auf den zweiten Überholfahrstreifen in Richtung Bremen. Durch die Kollision wurden die Tanks der Sattelzugmaschine beschädigt, 1000 Liter Diesel traten aus. Der 27-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu schaden.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Münster bis 17.30 Uhr voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Bremen wurde der zweite Überholfahrstreifen gesperrt. Dieser Bereich und der zweite Überholstreifen in Richtung Münster bleiben auch noch bis mindestens Montag gesperrt. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro belaufen.

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