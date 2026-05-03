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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte-Hunteburg: Carport und angrenzendes Wohnhaus nach Großbrand komplett zerstört

Osnabrück (ots)

Bei einem Großbrand am frühen Sonntagmorgen in Bohmte-Hunteburg sind ein Wohnhaus und das Carport des Hauses vollständig ausgebrannt.

Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 0.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache das Carport in Brand geraten. Ein im Haus befindliches Kind bemerkte das Feuer und konnte die bereits schlafenden Familienmitglieder rechtzeitig informieren. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Flammen schlugen derweil auf das angrenzende Einfamilienhaus über. Das Haus und das Carport brannten vollständig aus. Teile einer im Wohnkomplex integrierten Waffenwerkstatt wurden ebenfalls zerstört, der Verkaufsbereich ist durch die starke Rauchentwicklung und Löscharbeiten unbrauchbar. Eine Sicherung der gelagerten Waffen war gewährleistet.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach ersten Schätzungen dürfte sich die Schadenshöhe im hohen sechsstelligen Bereich bewegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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