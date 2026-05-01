PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: 82-jährige Pedelec-Fahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend in Bad Laer ist eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Versmolder Straße in Richtung Versmold unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Wilkensweg überquerte sie die Fahrbahn, wohl ohne auf den nachfolgenden rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein folgender 20-jähriger Pkw-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Bremsung den Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit dem Pedelec nicht mehr verhindern.

Die 82-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 20-Jährige blieb körperlich unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt für knapp fünf Stunden weiträumig abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 14:11

    POL-OS: Osnabrück: Fußballfans verursachen gefährliche Situation auf dem Altstadt-Bahnhof

    Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall am Sonntagabend (26. April) gegen 19.50 Uhr auf dem Osnabrücker Altstadt-Bahnhof geben können. Nach bisherigen Ermittlungen haben zwei bislang unbekannte Täter von einem 45-jährigen Fan des Fußball-Regionalligisten SV Meppen die Herausgabe einer Fahne des SVM gefordert. Als der ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 12:10

    POL-OS: Osnabrück: Brand in Mehrfamilienhaus - Eine Wohnung stark beschädigt

    Osnabrück (ots) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Mindener Straße in Osnabrück ist die brandbetroffene Wohnung im ersten Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Nach bisherigen Ermittlungen war am Mittwochabend gegen 19 Uhr das Mobiliar im Wohnzimmer in Brand geraten. Zu dem Zeitpunkt hielten sich in der Wohnung zwei Kinder (sechs und elf Jahre alt) ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 17:23

    POL-OS: Osnabrück: Hecke in Flammen, Pkw brennt aus, Hausfassade beschädigt

    Osnabrück (ots) - Der Bereich rund um den Spielplatz am Osnabrücker Salzmarkt war am frühen Mittwochnachmittag Schauplatz eines größeren Brand-Einsatzes. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 12.45 Uhr eine Hecke am Spielplatz in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Hecke auf einer Breite von etwa 20 Metern in Flammen. Das Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren