Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: 82-jährige Pedelec-Fahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend in Bad Laer ist eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Versmolder Straße in Richtung Versmold unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Wilkensweg überquerte sie die Fahrbahn, wohl ohne auf den nachfolgenden rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein folgender 20-jähriger Pkw-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Bremsung den Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit dem Pedelec nicht mehr verhindern.

Die 82-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 20-Jährige blieb körperlich unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt für knapp fünf Stunden weiträumig abgesperrt.

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