Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußballfans verursachen gefährliche Situation auf dem Altstadt-Bahnhof

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall am Sonntagabend (26. April) gegen 19.50 Uhr auf dem Osnabrücker Altstadt-Bahnhof geben können.

Nach bisherigen Ermittlungen haben zwei bislang unbekannte Täter von einem 45-jährigen Fan des Fußball-Regionalligisten SV Meppen die Herausgabe einer Fahne des SVM gefordert. Als der 45-Jährige sich weigerte, versuchten die mutmaßlichen Anhänger des VfL Osnabrück vergeblich, dem Mann die Fahne samt Beutel zu entreißen. Um sich vor den beiden Angreifern zu schützen, lief das Opfer ins Gleisbett. Dort fuhr kurze Zeit später ein Zug ein, der 45-Jährige blieb aber unverletzt.

Von den beiden Tätern liegen bislang nur sehr unzureichende Beschreibungen vor. Wer kann Hinweise zu den Personen und zum Geschehen am Sonntagabend machen? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0541/327-2115.

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