Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radverkehr im Fokus - Schwerpunktkontrolle mit 350 Verstößen

Osnabrück (ots)

530 kontrollierte Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter, Pkw und andere Verkehrsteilnehmer - 350 Verstöße. Das entspricht einer Beanstandungsquote von rund 66 Prozent. Bei der Schwerpunktkontrolle "Radverkehr" im Bereich der Polizeiinspektion Osnabrück nutzten die Einsatzkräfte am Dienstag die Zeit, um aufgrund der festgestellten Mängel mit den Menschen präventive und verkehrserzieherische Gespräche zu führen.

Hintergrund der mehrstündigen stationären und mobilen Kontrollen war der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben". Insbesondere die Radfahrer und E-Scooter-Fahrer sollten für die vielschichtigen Gefahrenlagen sensibilisiert werden. Und so zeigte sich die überwiegende Zahl der Kontrollierten verständnisvoll und einsichtig. Aber eben nicht alle. So ergriff ein Radfahrer die Flucht. Der Mann konnte nach einigem Widerstand gestellt werden. Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden zwölf Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Innerhalb des Präventionsprojekts "Sicherheit erfahren" boten am Dienstag zwei Kontaktbeamte eine Fahrradtour für Senioren an, um dabei insbesondere auf die Unfallschwerpunkte für Radfahrende im Stadtgebiet von Osnabrück aufmerksam zu machen.

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