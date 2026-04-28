Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf/Bad Iburg: Windkraftanlagen im Visier von Einbrechern - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Drei Windkraftanlagen in Glandorf und eine Windkraftanlage in Bad Iburg waren in den vergangenen Tagen die Ziele von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen, die in den jeweiligen Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen dürften sich die Taten in Glandorf (In der Heide) am Samstag in der Zeit von 22 bis 0 Uhr, in Bad Iburg (Donnerbrinksweg) zwischen 23 und 0 Uhr ereignet haben. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in die jeweiligen Trafostationen ein. Neben Schlüsseln, Bildschirmen und Datenträgern wurden auch Platinen entwendet. Das Handeln der Täter spricht für hierfür erforderliches Fachwissen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Telefon 05401/8316-0.

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