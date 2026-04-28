Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Tankstellenmitarbeiter überwältigen 16-jährigen Täter - Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Osnabrück (ots)

Durch das beherzte und mutige Eingreifen zweier Tankstellenmitarbeiter konnte am Montagnachmittag in Melle ein 16-jähriger Jugendlicher der Polizei übergeben werden. Der junge Mann hatte zuvor versucht, die Tankstelle an der Straße Alt Riemsloh zu überfallen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 16-Jährige um kurz nach 15 Uhr das Tankstellengebäude betreten. Der maskierte Jugendliche bedrohte den Kassierer mit vorgehaltener Schusswaffe und verlangte Geld. Als der Tankstellenmitarbeiter dieser Aufforderung nicht nachkam, drückte der 16-Jährige mit seiner Waffe ab, ohne dass sich ein Schuss löste. Anschließend gelang es dem Kassierer und einem herbeigeholten Kollegen, den Täter zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Bei den anschließenden Überprüfungen wurde festgestellt, dass es sich bei der genutzten Pistole um eine ungeladene Schreckschusswaffe handelte. Bei einem freiwillig von dem 16-Jährigen durchgeführten Atemalkoholtest konnte eine Konzentration von mehr als 1,90 Promille gemessen werden. Nach Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Obhut der Mutter übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

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