Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Café - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (22.03.2026, 3 Uhr bis 23.03.2026, 9 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Café in der Edigheimer Straße (Ecke Zehentstraße) ein. Zutritt haben sie sich über ein Fenster, welches sie aufgebrochen haben, verschafft. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Haben Sie etwas beobachtet und können Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

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