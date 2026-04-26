Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei stoppt illegales Takeover-Treffen

Osnabrück (ots)

Im Zuge laufender Ermittlungen in der Autoposer-Szene haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Osnabrück am Samstagabend ein illegales Takeover-Treffen im Bereich Siemes Tannen in Bramsche aufgelöst.

Vor Ort wurden gegen 21.45 Uhr etwa 50 Personen sowie 20 Kraftfahrzeuge angetroffen. Die Einsatzkräfte stellten von sämtlichen Personen die Personalien fest. Zwei Fahrzeuge von mutmaßlichen "Szene-Driftern" konnten ebenfalls identifiziert werden. Gegen die mutmaßlichen Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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