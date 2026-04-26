PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: 43-Jähriger Mann nach Einbruch festgenommen - Komplize flüchtig

Osnabrück (ots)

Nach einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Unternehmens an der Lübecker Straße in Georgsmarienhütte konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen der beiden Täter kurz nach der Tat festnehmen. Sein Komplize ist flüchtig.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Firmeninhaber gegen 0.40 Uhr die Einbrecher bemerkt. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten einen der flüchtigen Täter stellen und festnehmen. Nach dem Komplizen des 43-jährigen Mannes wurde im Umfeld des Tatorts auch mit dem Polizeihubschrauber gefahndet. Bislang ohne Erfolg.

Als mutmaßliches Diebesgut wurden Münzrollen in bislang unbekanntem Gesamtwert festgestellt. Der festgenommene Täter ist der Polizei wegen gleichgelagerter Taten bekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige zunächst entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren