Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: 43-Jähriger Mann nach Einbruch festgenommen - Komplize flüchtig

Osnabrück (ots)

Nach einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Unternehmens an der Lübecker Straße in Georgsmarienhütte konnte die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen der beiden Täter kurz nach der Tat festnehmen. Sein Komplize ist flüchtig.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Firmeninhaber gegen 0.40 Uhr die Einbrecher bemerkt. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei konnten einen der flüchtigen Täter stellen und festnehmen. Nach dem Komplizen des 43-jährigen Mannes wurde im Umfeld des Tatorts auch mit dem Polizeihubschrauber gefahndet. Bislang ohne Erfolg.

Als mutmaßliches Diebesgut wurden Münzrollen in bislang unbekanntem Gesamtwert festgestellt. Der festgenommene Täter ist der Polizei wegen gleichgelagerter Taten bekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige zunächst entlassen.

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