Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Gerden: Pkw erfasst Fußgängerin mit Hund - 49-Jährige und Vierbeiner schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Riemsloher Straße in Melle-Gerden wurde am Samstagnachmittag eine 49-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Hund bei einem Spaziergang von einem Pkw erfasst worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 26-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf der Riemsloher Straße in Richtung Melle unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Mann in einer Linkskurve mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 49-jährige Fußgängerin und deren Hund wurden von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. In der Folge wurde der leicht verletzte Unfallverursacher beim Hilfeleisten von dem verletzten Hund in die Hand und in den Oberschenkel gebissen.

Die 49-Jährige und der 26-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht, der Hund musste tierärztlich versorgt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete für den 26-Jährigen eine Blutentnahme an, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn rund vier Stunden voll gesperrt werden.

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