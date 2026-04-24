Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster 56-Jähriger ist wohlauf - Fahndung beendet

Osnabrück (ots)

Stefan Hans Martin ist wohlauf wieder aufgetaucht. Seit dem vergangenen Freitag wurde der 56-jährige Rollstuhlfahrer vermisst. Zuletzt war er in einer Pflegeeinrichtung in Osnabrück untergebracht. Nun steht fest, dass der Vermisste in einer Sozialunterkunft in Grevenbroich untergekommen ist.

Wie und warum sich Stefan Hans Martin nach Grevenbroich begeben hat, kann aufgrund sprachlicher Einschränkungen derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche und bittet gleichzeitig die Bilder des 56-Jährigen aus den Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell