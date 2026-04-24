Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Altöl-Frevel im Morgengrauen - Polizei ermittelt nach dreister Umweltverschmutzung an der Kurt-Schumacher-Straße

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Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen wurde an der Kurt-Schumacher-Straße im Ortsteil Hollage eine Ölverschmutzung festgestellt. Vermutlich in den Morgenstunden hatten Unbekannte mehrere Ölkanister unter den dort aufgestellten Containern abgelegt. Diese waren offenbar so positioniert worden, dass das enthaltene Öl auslaufen konnte und sich auf dem Boden verteilte. Die Gemeinde informierte umgehend die Polizei. Beamte nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Spezialunternehmen übernahm anschließend die Reinigung des betroffenen Bereichs und beseitigte die Verunreinigung fachgerecht.

Bereits im Zeitraum zwischen dem 21. und 22. November 2025 war es an gleicher Stelle zu einer ähnlichen Tat gekommen. Auch damals wurde Anzeige erstattet. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Wallenhorst bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße beobachtet haben oder Hinweise zur Herkunft der beschrifteten Ölkanister geben können, sich unter der Telefonnummer 05407/857000 zu melden.

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