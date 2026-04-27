Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: 39-jährige Bad Iburgerin nach Auffahrunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Bielefelder Straße in Bad Laer wurde am Montagmorgen eine 39-jährige Frau aus Bad Iburg schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 39-Jährige gegen 5.40 Uhr mit ihrem Pkw nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei musste sie verkehrsbedingt warten. Der unmittelbar folgende 32-jährige Pkw-Fahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Pkw auf das Fahrzeug der Bad Iburgerin auf.

Die 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn wurde für die Bergungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell