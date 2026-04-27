Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 100 Altreifen in der Else und am Ufer entsorgt - Polizei sucht Zeugen

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Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Else und am Ufer des Flusses in Melle etwa 100 Altreifen entsorgt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind etliche Reifen bis zum nächsten Wehr getrieben. Das Wehr wurde dadurch verstopft. Durch Verschmutzungen an den Felgen (Bremsstäube) und Chemikalien in den Gummimischungen der Reifen (Weichmacher) besteht bei längerer Liegezeit der Reifenmengen im Wasser die Gefahr der nachhaltigen Verschlechterung der Wasserqualität.

Als Täterfahrzeug dürfte ein Transporter oder ein Pkw mit großem Anhänger in Frage kommen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter über einen vom Pendlerparkplatz an der A-30-Abfahrt Gesmold abgehenden Trampelpfad an den Fluss herangefahren sind. Der Tatzeitraum lässt sich zwischen Donnerstag (23. April), 10.30 Uhr, und Freitag (24. April), 11.35 Uhr, eingrenzen.

Wer hat im genannten Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05422/9226-0.

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