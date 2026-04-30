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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Mehrfamilienhaus - Eine Wohnung stark beschädigt

Osnabrück (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Mindener Straße in Osnabrück ist die brandbetroffene Wohnung im ersten Obergeschoss nicht mehr bewohnbar.

Nach bisherigen Ermittlungen war am Mittwochabend gegen 19 Uhr das Mobiliar im Wohnzimmer in Brand geraten. Zu dem Zeitpunkt hielten sich in der Wohnung zwei Kinder (sechs und elf Jahre alt) auf. Beide konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Eine weitere Person aus einer anderen Wohnung zog sich beim Verlassen des Hauses leichte Verletzungen zu.

Die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der Brandort wurde beschlagnahmt und versiegelt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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