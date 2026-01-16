LPI-SHL: Einbrecher entwenden Werkzeuge
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit vom 23.12.2025 bis 05.01.2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern und einem Gebäude einer Firma in der Straße "Rodewasser" in Zella-Mehlis. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten die Einbrecher Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Des Weiteren verursachten sie geringen Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0012373/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell