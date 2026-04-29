Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hecke in Flammen, Pkw brennt aus, Hausfassade beschädigt

Osnabrück (ots)

Der Bereich rund um den Spielplatz am Osnabrücker Salzmarkt war am frühen Mittwochnachmittag Schauplatz eines größeren Brand-Einsatzes.

Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 12.45 Uhr eine Hecke am Spielplatz in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Hecke auf einer Breite von etwa 20 Metern in Flammen. Das Feuer griff auf einen neben der Hecke geparkten Pkw über, der vollständig ausbrannte. Eine in der Nähe befindliche Hausfassade wurden ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Berufsfeuerwehr Osnabrück konnte das Feuer schließlich gelöscht werden.

Den ersten Einschätzungen zufolge dürfte die Höhe des Schadens bei etwa 20.000 Euro liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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