Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei: Unbekannte stehlen Tabakwaren aus Kiosk

Bad Münder/ Eimbeckhausen (ots)

Am Donnerstag (19.03.2026) brachen unbekannte Täter in einen Kiosk in der Asternstraße in Eimbeckhausen ein. Aus diesem entwendeten sie Tabakwaren und flüchteten vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand warfen die Täter gegen 23:10 Uhr ein Schaufenster ein und verschafften sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus diesen stahlen sie Tabakwaren und flüchteten anschließend mit einem in der Nähe abgestellten Auto in Richtung Lauenau. Bei dem Diebstahl entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Bereits Mitte Januar 2026 kam es in diesem Kiosk zu einem ähnlichen Vorfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6194403). Die Polizei Bad Münder hat Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit auch einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern oder einem genutzten Fahrzeug oder Kennzeichen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell