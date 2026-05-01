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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Pkw gegen Pkw, dann Pkw gegen Trecker - 59-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Leverner Straße in Bohmte zog sich am frühen Donnerstagabend ein 59-jähriger Pkw-Fahrer schwere Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus der Straße "Hinterfelde" nach links auf die L81 abbiegen. Dabei übersah der 23-Jährige den von rechts kommenden Pkw des 59-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der 59-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Trecker (inklusive Anhänger). Der 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der 32-jährige Traktor-Fahrer und der 23-jährige Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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