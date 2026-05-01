POL-OS: Bohmte: Pkw gegen Pkw, dann Pkw gegen Trecker - 59-Jähriger schwer verletzt
Osnabrück (ots)
Bei einem Unfall auf der Leverner Straße in Bohmte zog sich am frühen Donnerstagabend ein 59-jähriger Pkw-Fahrer schwere Verletzungen zu.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus der Straße "Hinterfelde" nach links auf die L81 abbiegen. Dabei übersah der 23-Jährige den von rechts kommenden Pkw des 59-Jährigen. Durch den Aufprall geriet der 59-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Trecker (inklusive Anhänger). Der 59-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der 32-jährige Traktor-Fahrer und der 23-jährige Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.
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