Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt/Landkreis Osnabrück: Festival-Atmosphäre bei Mai-Touren - Polizei lobt die überwiegend friedlichen Jugendlichen

Osnabrück (ots)

Aus Sicht der Polizeiinspektion Osnabrück sind die Feierlichkeiten rund um die Mai-Touren am 1. Mai im Bereich der bekannten "Hotspots" in der Stadt und im Landkreis Osnabrück ausgesprochen friedlich verlaufen.

Ob am Rubbenbruchsee in Osnabrück, im Nettetal in Wallenhorst, am Weberhaus in Melle, "Römerlager" in Bad Laer oder beim "Marsch der Lemminge" in Ankum: Unter den vorwiegend Jugendlichen und Heranwachsenden herrschten zumeist fröhliche Stimmung und Festival-Atmosphäre. Durch die jeweiligen Polizeikräfte vor Ort konnten mögliche Aggressoren frühzeitig erkannt und angesprochen werden.

Die erfreuliche Bilanz wurde kaum getrübt: Innerhalb des "Römerlagers" in Bad Laer kam es durch einen polizeibekannten 16-Jährigen zu einer Körperverletzung. Der 16-Jährige verhielt sich anschließend auch gegenüber den Einsatzkräften sehr aggressiv. Darüber hinaus gab es auch einige Jugendliche zu verzeichnen, die aufgrund ihres Alkoholkonsums vorzeitig die Feierlichkeiten verlassen mussten und in die Obhut der Eltern übergeben wurden. Viel Luft nach oben besteht künftig beim Thema Müllentsorgung. An allen Standorten wurde reichlich Müll in der Landschaft hinterlassen, anstatt die vorgesehenen Behältnisse zu nutzen.

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