PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt/Landkreis Osnabrück: Festival-Atmosphäre bei Mai-Touren - Polizei lobt die überwiegend friedlichen Jugendlichen

Osnabrück (ots)

Aus Sicht der Polizeiinspektion Osnabrück sind die Feierlichkeiten rund um die Mai-Touren am 1. Mai im Bereich der bekannten "Hotspots" in der Stadt und im Landkreis Osnabrück ausgesprochen friedlich verlaufen.

Ob am Rubbenbruchsee in Osnabrück, im Nettetal in Wallenhorst, am Weberhaus in Melle, "Römerlager" in Bad Laer oder beim "Marsch der Lemminge" in Ankum: Unter den vorwiegend Jugendlichen und Heranwachsenden herrschten zumeist fröhliche Stimmung und Festival-Atmosphäre. Durch die jeweiligen Polizeikräfte vor Ort konnten mögliche Aggressoren frühzeitig erkannt und angesprochen werden.

Die erfreuliche Bilanz wurde kaum getrübt: Innerhalb des "Römerlagers" in Bad Laer kam es durch einen polizeibekannten 16-Jährigen zu einer Körperverletzung. Der 16-Jährige verhielt sich anschließend auch gegenüber den Einsatzkräften sehr aggressiv. Darüber hinaus gab es auch einige Jugendliche zu verzeichnen, die aufgrund ihres Alkoholkonsums vorzeitig die Feierlichkeiten verlassen mussten und in die Obhut der Eltern übergeben wurden. Viel Luft nach oben besteht künftig beim Thema Müllentsorgung. An allen Standorten wurde reichlich Müll in der Landschaft hinterlassen, anstatt die vorgesehenen Behältnisse zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 13:06

    POL-OS: Bohmte: Pkw gegen Pkw, dann Pkw gegen Trecker - 59-Jähriger schwer verletzt

    Osnabrück (ots) - Bei einem Unfall auf der Leverner Straße in Bohmte zog sich am frühen Donnerstagabend ein 59-jähriger Pkw-Fahrer schwere Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus der Straße "Hinterfelde" nach links auf die L81 abbiegen. Dabei übersah der 23-Jährige den von rechts ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 10:40

    POL-OS: Bad Laer: 82-jährige Pedelec-Fahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

    Osnabrück (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend in Bad Laer ist eine 82-jährige Pedelec-Fahrerin ums Leben gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Versmolder Straße in Richtung Versmold unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Wilkensweg überquerte sie die Fahrbahn, wohl ohne auf den ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 14:11

    POL-OS: Osnabrück: Fußballfans verursachen gefährliche Situation auf dem Altstadt-Bahnhof

    Osnabrück (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall am Sonntagabend (26. April) gegen 19.50 Uhr auf dem Osnabrücker Altstadt-Bahnhof geben können. Nach bisherigen Ermittlungen haben zwei bislang unbekannte Täter von einem 45-jährigen Fan des Fußball-Regionalligisten SV Meppen die Herausgabe einer Fahne des SVM gefordert. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren