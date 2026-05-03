Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Achtjähriger von Pkw erfasst - Junge lebensbedrohlich verletzt

Osnabrück (ots)

Schreckliches Ende einer Boßeltour: Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Hauptstraße (B218) in Merzen zog sich ein achtjähriger Junge nach einem Zusammenprall mit einem Pkw lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Boßelgruppe mit zahlreichen Erwachsenen und Kindern auf dem Gehweg an der Hauptstraße unterwegs. In Höhe der Straße Schoopschlopp wollte die Gruppe die Straßenseite wechseln. Da der Kurvenbereich wohl schlecht einsehbar ist, wechselte zunächst einer der Erwachsenen alleine die Straßenseite. Der Achtjährige schätzte die Situation offensichtlich nicht richtig ein und wechselte ebenfalls die Straßenseite, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. In der Folge wurde der Junge vom Pkw eines 65-Jährigen Mannes erfasst.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Achtjährige lebensgefährlich verletzt - und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die weiteren Mitglieder der Boßelgruppe standen unter Schock und wurden vor Ort von mehreren Notfallseelsorgern betreut.

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