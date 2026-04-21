Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260421.2 Kiel: Festnahmen nach schwerem Raub am Übungsplatz in Boksee - Folgemeldung zu 260327.2

Boksee (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 1. Februar 2026 kam es gegen 20.30 Uhr am Übungsplatz in Boksee zu einem schweren Raub auf zwei Männer, welche sich mit den Tätern verabredeten, um ein Fahrzeug zu erwerben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter die Geschädigten unvermittelt angegriffen und dabei neben massiver körperlicher Gewalt auch Pfefferspray und eine Schusswaffe eingesetzt haben. Die Geschädigten seien zur Herausgabe des mitgeführten Bargeldes gezwungen worden. Einer der Täter soll zur Einschüchterung einen Schuss in Richtung des Bodens abgegeben haben.

Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 27. März 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6245100

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht Kiel drei Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden, welche am gestrigen Tage vollstreckt wurden. Bei den Durchsuchungen stellten die Polizeikräfte mögliches Beweismittel sicher. Zudem nahmen die Beamtinnen und Beamten drei Tatverdächtige an den Durchsuchungsobjekten fest. Hierbei handelt es sich um 17-, 27- und 30-jährige Deutsche.

Polizeikräfte führten die drei Tatverdächtigen gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einer Haftrichterin vor. Dieser erließ gegen die 27- und 30-jährigen Männer Untersuchungshaft. Sie kamen in Justizvollzugsanstalten. Der 17-jährige kam nach der Vorführung wieder auf freien Fuß.

Die Männer werden sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Plön.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

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