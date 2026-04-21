Polizeidirektion Kiel

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Kreis Plön: Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche in Kiel und im Kreis Plön

Kiel / Kreis Plön (ots)

In der letzten Woche fanden im Stadtgebiet von Kiel und im Kreis Plön mehrere Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Woche statt. Die Einsatzkräfte legten ihren Fokus dabei auf die Geschwindigkeitsüberwachung.

Vom 13. bis zum 19. April 2026 kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeidirektion an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Kiel sowie im Kreis Plön die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften. Dabei stellten die sie insgesamt 1270 Verstöße fest, wobei sich die überwiegende Anzahl der Verstöße im Bereich der Verwarngelder (bis 55 Euro) bewegte.

In rund 340 Fällen waren die Fahrzeugführer deutlich schneller unterwegs, weshalb ihnen nun ein Bußgeldverfahren (ab 60 Euro und mehr) droht.

Für die Kontrollen nutzten die Einsatzkräfte neben den standardisierten stationären Blitzern und Laserhandmessgeräten auch ein spezielleres Gerät, mit dem motorisierte Zweiradfahrer überwacht werden können. Die Anlage fertigt zusätzlich eine Fahrzeugaufnahme von hinten, sodass in diesen Fällen die Kennzeichen von Motorradfahrenden und sonstigen motorisierten Zweirädern erfasst werden.

In zwei Fällen überschritten Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als das Doppelte. In beiden Fällen lagen die Messorte innerhalb der Ortschaft Großbarkau im Kreis Plön. Hier gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Ein Motorradfahrer war mit vorwerfbaren 113 km/h unterwegs und muss mit einem Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Die Fahrerin eines Pkw war mit 107 km/h ebenfalls mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Die Beamten leiteten in diesem Fall ein Bußgeldverfahren ein. Die Fahrerin erwartet eine Strafe in Höhe von 560 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot.

Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen. Die Polizeidirektion Kiel wird auch zukünftig entsprechende Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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