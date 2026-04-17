Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260417.1 Kreis Plön: Brand eines Hühnerstalls in Pohnsdorf

Kreis Plön (ots)

Gestern Abend brach in einem Hühnerstall ein Feuer aus. 6000 Tiere verstarben. An dem Löscheinsatz beteiligten sich mehrere Feuerwehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 22:20 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehrleitstelle ein. Der Anrufer meldete, dass ein Stall im Neuwührener Weg in Pohnsdorf in Flammen stehen würde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stellten diese fest, dass der betroffene Stall bereits in Vollbrand stand. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt neun Freiwillige Feuerwehren aus Pohnsdorf, Honigsee, Postfeld, Preetz, Raisdorf, Kirchbarkau, Rathjensdorf, Barmissen und Schellhorn eingesetzt. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, legten die Einsatzkräfte eine zirka 1,2 Kilometer lange Schlauchleitung vom Brandort bis zur Wasserentnahmestelle, dem Postsee.

Im Rahmen der Löscharbeiten sperrten Einsatzkräfte die Landesstraße 49, die als Preetzer Landstraße durch Pohnsdorf führt, in Höhe des Neuwührener Weges für mehrere Stunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren rund 6000 Hühner in dem Stall untergebracht, die in Folge des Feuers verendeten. Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort erste Maßnahmen getroffen und den Brandort beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Plön.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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