Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260415.1 Kiel - Nach versuchtem Tötungsdelikt auf dem Vinetaplatz im April 2021- Polizei sucht Zeugen - Folgemeldung zu 210426.2 und 210507.3

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 25.04.2021 kam es auf dem Vinetaplatz zu einem versuchten Tötungsdelikt. Da die Tat bislang nicht vollständig aufgeklärt werden konnte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

In der Nacht vom 24.04.2021 auf den 25.04.2021 war ein Mann auf dem Vinetaplatz von elf Personen mit unterschiedlichen Schlagwerkzeugen angegriffen, verletzt und anschließend zurückgelassen worden. Einige Tage nach der Tat konnte der Geschädigte das Krankenhaus verlassen. Im Zuge der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel nahmen die Einsatzkräfte mehrere Tatverdächtige fest. Das Landgericht Kiel hat mit Urteil vom 25.05.2022 insgesamt sieben Personen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln weiterhin in diesem Fall und prüfen Verdachtsmomente gegen Personen, die bislang nicht mit diesem Fall in Zusammenhang gebracht werden konnten.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die Angaben zum damaligen Tatgeschehen oder zu weiteren Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0431-160 33 33 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

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