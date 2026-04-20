Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260420.1 Kiel: Bekämpfung des illegalen Glücksspiels - Vernichtung von Spielautomaten - Folgemeldungen zu 231219.2 und 241210.2

Kiel (ots)

Am 24. April 2026 werden in Kiel im Beisein von Einsatzkräften der Landespolizei mehr als 50 illegale Spielautomaten vernichtet.

Diese Maßnahme resultiert insbesondere aus den ersten Ermittlungskomplexen zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels, die die Koordinierungs- und Ermittlungseinheit zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (KE OK) der Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein zusammen mit der Bezirkskriminalinspektion Kiel Ende 2023 durchgeführt hat.

Zwischenzeitlich sind in dem Phänomenbereich eine Vielzahl von Verfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen durch das illegale Aufstellen von Spielautomaten eingeleitet und im Rahmen von diversen Durchsuchungen eine gut dreistellige Zahl an illegalen Geräten beschlagnahmt worden.

Im Dezember 2023 durchsuchten Einsatzkräfte auf Veranlassung der KEOK insgesamt 25 Objekte in Kiel-Gaarden und stellten dabei 58 illegale Spielautomaten sicher. Auf Grundlage daraus resultierender Ermittlungsergebnisse wurden im Dezember 2024 weitere Durchsuchungsbeschlüsse in 14 Objekten in Kiel, Flensburg und Neumünster vollstreckt. Zwischenzeitlich konnten in 11 Verfahren bereits rechtskräftige Verurteilungen erwirkt werden. Soweit die Beschuldigten nicht von Beginn an auf die Rückgabe der Geräte verzichteten, sind insoweit auch erste rechtskräftige Anordnungen zur Vernichtung der sichergestellten illegalen Spielautomaten ergangen.

Die Vernichtung von rund 50 illegalen Spielautomaten wird am 24. April 2026 um 10:00 Uhr in einem Kieler Entsorgungsfachbetrieb im Beisein von Einsatzkräften der Polizei durchgeführt.

Es besteht für Medienvertreterinnen und -vertreter die Möglichkeit, vor Ort an dem Termin teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit bitten wir für diesen Termin um Anmeldung bis Donnerstag, 23. April 2026, um 12:00 Uhr, unter der Rufnummer 0431 / 160 2010.

Im Rahmen der Anmeldung geben wir die genaue Örtlichkeit bekannt.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

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