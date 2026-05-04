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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw gegen Motorrad - Wer hat gewartet? Wer ist weitergefahren - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Hat die Pkw-Fahrerin gewartet? Oder doch der Motorradfahrer? Oder sind gar beide weitergefahren? Fragen über Fragen. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die einen entsprechenden Vorfall am 30. April gegen 14 Uhr an der Gluckstraße in Osnabrück beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr zum erwähnten Zeitpunkt die Pkw-Fahrerin mit ihrem Auto an einer Verkehrsinsel vorbei. Der entgegenkommende Motorradfahrer soll zunächst gewartet haben, dann aber auch losgefahren sein. Dabei touchierte der Kradfahrer den Außenspiegel des Pkw. Der Motorradfahrer soll nach kurzem Stopp seine Fahrt fortgesetzt haben.

Wer kann Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0541/327-2515.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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