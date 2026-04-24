Polizei Hamburg

POL-HH: 260424-3. Eine Person bei Wohnungsbrand in Hamburg-Billstedt lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.04.2026, 14:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Kandinskyallee

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Feuer in einer Wohnung im Stadtteil Billstedt, bei dem ein 84-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Das Landeskriminalamt für Branddelikte (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

Im Rahmen der Lösch- und Rettungsmaßnahmen fanden die Feuerwehrkräfte den 84-jährigen Schwerstverletzten in der Brandwohnung auf. Der Mann wurde unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Löscharbeiten evakuierten die Einsatzkräfte mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebäudes.

Die ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Diese werden nun vom LKA 45 fortgeführt und dauern an.

Wen.

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