Polizei Hamburg

POL-HH: 260423-3. Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in der Hamburger Innenstadt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 23.04.2026, 02:06 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neustadt, Vorsetzen

In der vergangenen Nacht hat sich ein 24-Jähriger mutmaßlich bei einem Alleinunfall im Stadtteil Neustadt lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge muss der 24-Jährige mit seinem Piaggio-Kleinkraftrad die Straße Vorsetzen in Richtung Baumwall befahren haben. Dort verlor er nach jetzigem Ermittlungsstand aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Roller, stieß gegen die Bordsteinkante und stürzte auf den Gehweg. Eine Passantin, die auf die Situation aufmerksam wurde, alarmierte daraufhin die Rettungskräfte.

Wenig später am Einsatzort eintreffende Polizistinnen und Polizisten übernahmen die Erstversorgung des offensichtlich schwer verletzten Rollerfahrers, die im weiteren Verlauf durch eine Rettungswagenbesatzung fortgeführt wurde. Diese transportierte den 24-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo ein lebensbedrohlicher Zustand für den Rollerfahrer diagnostiziert wurde.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 14 übernahm in Zusammenarbeit mit einem Verkehrsunfallteam der VD 2 die Unfallaufnahme vor Ort. Da sich im Rahmen der Maßnahmen Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung bei dem 24-Jährigen ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen werden nun bei der VD 22 geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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