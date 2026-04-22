Polizei Hamburg

POL-HH: 260422-2. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.04.2026, 20:06 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Reclamstraße, ZOB Billstedt

Nachdem eine unbekannte Person am Sonntagabend vor rund zwei Wochen im Bereich des Busbahnhofs Billstedt einen 54-Jährigen angegriffen und verletzt hatte, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamts der Region Mitte II (LKA 163) kamen zwei Männer im Bereich der Busbahnhofs - zwischen einem Kiosk und einer Bäckerei - zunächst ins Gespräch.

Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand auf den Kopf des 54-jährigen Mannes, infolgedessen dieser schwere Verletzungen erlitt.

Als Zeugen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchtete der Angreifer in Richtung Schiffbeker Weg.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Geschädigten zunächst und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die tatverdächtige Person kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 20 bis 25 Jahre alt - circa 180 bis 190 cm groß - schlanke Statur - kurze blonde bis hellbraune Haare

Die ersten Ermittlungen führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26), die anschließend vom LKA 163 übernommen wurden und andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der tatverdächtigen Person geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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