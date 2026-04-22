Polizei Hamburg

POL-HH: 260422-1. Verkehrshinweis anlässlich des Haspa Marathon Hamburg 2026 und weiterer verkehrsrelevanter Ereignisse im Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Zeit: 25.04.2026, ab circa 08:00 Uhr, bis 26.04.2026, circa 16:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Sonntag findet der Haspa Marathon Hamburg mit insgesamt rund 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Es sind erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu erwarten.

Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Es wird dringend geraten, U- und S-Bahnen zu nutzen. Der öffentliche Busverkehr wird entlang der Marathonstrecke nur eingeschränkt nutzbar sein.

Bereits am Samstag kommt es aufgrund der Läufe der Veranstaltung "Das Zehntel", an denen etwa 12.000 Kinder und Jugendliche teilnehmen, im Bereich rund um die Messehallen zu Straßensperrungen.

Die Polizei richtet am Sonntag unter der Rufnummer 040 4286-56565 ein Verkehrsinformationstelefon ein, welches in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr besetzt ist.

Weitere Informationen unter anderem zur Streckenführung, den Sperrzeiten, Kontaktadressen sowie eine interaktive Verkehrskarte gibt es unter: https://haspa-marathon-hamburg.de/verkehrsinformationen/ und www.daszehntel.de/.

Darüber hinaus finden am Samstag weitere Veranstaltungen/Versammlungen im Stadtgebiet statt.

Unter anderem hat eine Privatperson für den Zeitraum zwischen 13:00 und 19:00 Uhr zu einem Aufzug aufgerufen und erwartet hierzu 500 bis 2.000 Teilnehmende. Der Aufzug soll auf der Route Besenbinderhof - Kurt-Schumacher-Allee - Altmannbrücke - Steintorwall - Glockengießerwall - Lombardsbrücke - Esplanade - Dammtordamm verlaufen und auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz enden.

Zudem finden am Samstag ab 18:00 Uhr eine Konzertveranstaltung in der Barclays Arena sowie um 18:30 Uhr die Fußballbundesligabegegnung Hamburger SV - TSG Hoffenheim im ausverkauften Volksparkstadion statt.

Im Hamburger Osten müssen am kommenden Wochenende die restlichen Abbrucharbeiten des nördlichen Brückenteils der Berlinertordammbrücke unter Vollsperrung der Bürgerweide ausgeführt werden. Diese erfolgt von Freitag, 24.04.2026, 22:00 Uhr, bis Montag, 27.04.2026, 05:00 Uhr. Entsprechende Ausweichrouten sind ausgeschildert. Nähere Informationen zu der Baumaßnahme sind hier: https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bvm/aktuelles/pressemeldungen/abbruch-berlinertordammbruecke-vorlaeufig-letzte-vollsperrung-bis-november-1164186 zu finden.

Zim.

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