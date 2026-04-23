Polizei Hamburg

POL-HH: 260423-2. Verdacht des Kokainhandels - Hamburger Drogendezernat verhaftet Tatverdächtigen in Oststeinbek und nimmt 43-jährigen Mittäter in Hamburg-Bramfeld fest

Hamburg (ots)

Festnahmezeit: 21.04.2026, 16:00 Uhr; Festnahmeort: Oststeinbek, Schleswig-Holstein und Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee

Einsatzkräfte der Polizei Hamburg haben am Dienstagnachmittag einen Mann (43, deutsch) verhaftet, der im Verdacht steht, mehrere Kilogramm Kokain erworben zu haben. Bei seiner Verhaftung stießen die Ermittlerinnen und Ermittler auf einen weiteren Tatverdächtigen und fanden bei diesem unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld.

Im Zuge intensiver Ermittlungen in einem Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Kokain geriet der 43-Jährige in den Fokus der Kriminalbeamtinnen und -beamten des Hamburger Drogendezernats (LKA 6).

Der Mann steht im Verdacht, im Frühjahr des vergangenen Jahres mindestens zwei Kilogramm Kokain von einem Dealer für den weiteren Verkauf erworben zu haben.

Aufgrund dieser Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg bei einem Amtsgericht einen Haftbefehl, der gestern von den ermittelnden Beamtinnen und Beamten, Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern der Region Wandsbek sowie zwei Diensthundeführern an seiner schleswig-holsteinischen Wohnanschrift vollstreckt wurde.

Dabei wurde der 43-jährige Tatverdächtige angetroffen, verhaftet und später dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Einsatzkräfte noch Beweismittel sicher.

Während der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf einen bis dahin unbekannten Mann und einen offensichtlich unmittelbar bevorstehenden Verkauf von Drogen, woraufhin der mögliche Komplize, ein ebenfalls 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger, von den Polizistinnen und Polizisten an seiner Wohnanschrift in Hamburg-Bramfeld vorläufig festgenommen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Fahnderinnen und Fahnder mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld, verschiedene Rausch- und Betäubungsmittel - darunter knapp 400 Gramm Marihuana - sowie mehrere Waffen (ein Elektroschockgerät, einen Schlagring, einen Schlagstock, ein Pfefferspray) sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bramfelder aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Mx.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell