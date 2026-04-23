Polizei Hamburg

POL-HH: 260423-1. Vereidigung von Nachwuchskräften für die Polizei Hamburg - Einladung

Hamburg (ots)

Zeit: 27.04.2026, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Altstadt, Rathausmarkt 1, Hamburger Rathaus

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher vereidigt am Montag im Beisein von Polizeipräsident Falk Schnabel insgesamt 105 Nachwuchskräfte für die Hamburger Polizei.

Von den 34 Polizeianwärterinnen und den 71 Polizeianwärtern im Alter von 17 bis 36 Jahren sind 99 für die Verwendung bei der Schutz- und sechs bei der Wasserschutzpolizei vorgesehen. Alle 105 Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung im mittleren Dienst begonnen.

44 von ihnen kommen aus der Hansestadt Hamburg, 31 aus Schleswig-Holstein, 16 aus Niedersachsen sowie 14 aus anderen Bundesländern.

Einige der Anwärterinnen und Anwärter haben bereits Erfahrungen in anderen Berufsausbildungen oder Studiengängen gesammelt, beispielsweise in den Bereichen des Rettungsdienstes, der Automobilbranche, der Augenoptik, der Betriebswirtschaft oder bei der Bundeswehr.

Die Vereidigung findet um 12:00 Uhr statt. Gegen 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Nachwuchskräfte im Innenhof (bei schlechtem Wetter im Foyer) des Rathauses zu fotografieren.

Akkreditierungshinweis

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Ihre reguläre Rathausakkreditierung ist aus organisatorischen Gründen nicht gültig. Bitte bestellen Sie bis spätestens zum 27. April 2026 um 10:00 Uhr einen Tagesausweis unter pressestelle@sk.hamburg.de. Der Ausweis muss rechtzeitig vor dem Termin im Rathaus abgeholt werden. Sie haben ab 11:30 Uhr Zugang zum Rathaus.

Wen.

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